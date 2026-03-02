İran, Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura rafineri tesisini hedef aldı
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrası, Körfez'deki tüm ABD ve İsrail müttefiklerinin meşru hedef haline geldiğini bildiren İran, Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait bir petrol rafinerisini vurdu.
