İran: Uyarılara uymayan ABD petrol tankerini hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın güneyindeki Basra Limanı yakınlarında bir petrol tankerine düzenlenen saldırıyı üstlendi. Marshall Adaları bayrağı taşıyan ve ABD'ye ait olduğu belirtilen "Safe Sia Vishnu" adlı tankerin, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin uyarılarına uymadığı gerekçesiyle hedef alındığı açıklandı. Olayda bir Hintli mürettebatın hayatını kaybettiği, çok sayıda personelin ise tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
