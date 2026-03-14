İran’da ABD’ye ait İHA’nın düşürüldüğü anlar

İran’da ABD’ye ait olduğu belirtilen MQ-9 tipi insansız hava aracının, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir hava savunma sistemi tarafından Bender Abbas kentinde düşürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İran basını ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İHA’nın vurularak etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, Bender Abbas’ta tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA’nın hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana hava savunma sistemleri tarafından düşürülen İHA sayısının 114’e ulaştığı ifade edilmişti.