Google Haberler

İran'da güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı: 3'ü polis 4 ölü

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru ile bir sivil hayatını kaybetti.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargahı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Fehrec ilçesi girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasının silahlı kişilerin saldırısına uğradığı bildirildi.

Açıklamada, silahlı kişilerin kontrol noktasına ateş açması sonucu çıkan çatışmada 3 polis memuru ile bir sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili ayrıntılara yer verilmeyen açıklamada, soruşturmanın güvenlik ve emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Karabük’ün yüksek kesimleri beyaza büründü: Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Karabük'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Yozgat'ta mevsimler şaştı: Çiçek açan erik ağaçları kar altında kaldı
Yozgat'ta mevsimler şaştı: Çiçek açan erik ağaçları kar altında kaldı
Bursa'da ortaokul öğrencisine şiddet!
Bursa'da ortaokul öğrencisine şiddet!
Ortaokulda şiddet iddiası: Okul müdürü 11 yaşındaki öğrenciyi yere çarptı
Ortaokulda şiddet iddiası: Okul müdürü 11 yaşındaki öğrenciyi yere çarptı
Gülşah Durbay'a veda... Gözyaşları sel oldu
Gülşah Durbay'a veda... Gözyaşları sel oldu
CHP, 6 ay içinde Manisa’da ikinci kez aynı acıyı yaşıyor
CHP, 6 ay içinde Manisa’da ikinci kez aynı acıyı yaşıyor
Avustralya'daki kanlı plaj saldırısında yüzlerce hayat kurtaran kahraman manav
Avustralya'daki kanlı plaj saldırısında yüzlerce hayat kurtaran kahraman manav
Sarıyer’de iş yerinde yangın: Alevler Anadolu Yakası’ndan görüldü
Sarıyer’de iş yerinde yangın: Alevler Anadolu Yakası’ndan görüldü
Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor
Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor
Avustralya’da plajda silahlı saldırı: 10 ölü, çok sayıda yaralı
Avustralya’da plajda silahlı saldırı
Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı paniği
Dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda silahlı saldırı paniği
Rusya, Odessa Limanı’nda demirli Türk yük gemisini vurdu
Rusya, Odessa Limanı’nda demirli Türk yük gemisini vurdu