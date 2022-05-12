İran’da marketlerde yağ izdihamı

İran’da, hükümetin temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırması un ve yağ fiyatlarında artış geçirdi. Tahran halkı gıda malzemelerine yapılacak zam öncesi marketlere koştu. Marketlerde raflardaki yağlardan almak için halk birbiriyle yarıştı. Hükümet ise yaptığı açıklamada un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıkladı.