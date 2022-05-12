  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İran’da marketlerde yağ izdihamı

İran’da marketlerde yağ izdihamı

Tahran’da halk, gıda ürünlerine yapılacak zam öncesi uygun fiyata yağ almak için marketlere koştu.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

İran’da, hükümetin temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırması un ve yağ fiyatlarında artış geçirdi. Tahran halkı gıda malzemelerine yapılacak zam öncesi marketlere koştu. Marketlerde raflardaki yağlardan almak için halk birbiriyle yarıştı. Hükümet ise yaptığı açıklamada un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıkladı.

İzmir’de suya yüzde 15 zam

Zam Haberleri

İzmir’de suya yüzde 15 zam
Bu konularda ilginizi çekebilir
zam
Diğer Videolar
Bitcoin'de dip görüldü mü? Altcoin yatırımcıları ne yapmalı? | Erkan Öz ile Kripto Gündem
Türkiye'de 3 kişiden biri hipertansiyon | İyi Bir Dünya
Antrepolarda güncel sorunlar ve çözüm önerileri | Lojistik Dünyası
Yayla Agro Gıda halka arzı! Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş ve Hakan Güldağ ile 'Gong'
Bolivya'da üniversitede gaz bombası izdihamı: 4 ölü, 70 yaralı
Trabzonsporlu 176 bin taraftar Yenikapı'da coştu
Bilim, felsefe, sanat, psikoloji, eğitim... | Başka Bir Dünya Bayram Özel
Otomotiv sektöründe sürdürülebilir tedarik zinciri | Sürdürülebilir Dünya