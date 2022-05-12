İran’da marketlerde yağ izdihamı
Tahran’da halk, gıda ürünlerine yapılacak zam öncesi uygun fiyata yağ almak için marketlere koştu.
DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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İran’da, hükümetin temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırması un ve yağ fiyatlarında artış geçirdi. Tahran halkı gıda malzemelerine yapılacak zam öncesi marketlere koştu. Marketlerde raflardaki yağlardan almak için halk birbiriyle yarıştı. Hükümet ise yaptığı açıklamada un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıkladı.
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