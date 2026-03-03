İran’da saldırının acı bilançosu: Hayatını kaybeden çocuklar son yolculuğuna uğurlandı
ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hedef olduğu belirtilen İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokulda yaşamını yitiren öğrenciler için cenaze merasimi gerçekleştirildi. İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Hürmüzgan’a bağlı Minab kentinde düzenlenen törene hayatını kaybeden çocukların yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Cenaze töreninde aileler, çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak yürürken, kalabalık tarafından ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
