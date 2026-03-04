Google Haberler

İran’dan ABD ve İsrail hedeflerine yeni saldırı dalgası: 40’tan fazla füze fırlatıldı

Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 17. saldırı dalgasında ABD ve İsrail hedeflerine 40’tan fazla füze fırlatıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca Irak’taki Erbil üssü ile Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ve Arifjan Kampı dahil olmak üzere ABD’nin bölgedeki askeri tesislerine 230 İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

İran'ın savaş gemisine saldırı: 80 kişi hayatını kaybetti
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
İstanbul güne sisle uyandı! Görüş mesafesi düştü
38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheli yakalandı, 182’si tutuklandı
ABD-İsrail'in Tahran'da hedef aldığı kritik noktalar...
Öğretmen Fatma Nur Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
İran’da saldırının acı bilançosu: Hayatını kaybeden çocuklar son yolculuğuna uğurlandı
İran'ın gizli tünellerinde neler var? Yeraltı cephaneliği ortaya çıktı
İran, Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura rafineri tesisini hedef aldı
İran’ın hipersonik füzesi savunma hattını delip geçti
Kuveyt'te ABD'ye ait F-15 savaş uçakları düştü
Tahran’da bir hastane vuruldu
