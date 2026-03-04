İran’dan ABD ve İsrail hedeflerine yeni saldırı dalgası: 40’tan fazla füze fırlatıldı
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 17. saldırı dalgasında ABD ve İsrail hedeflerine 40’tan fazla füze fırlatıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca Irak’taki Erbil üssü ile Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ve Arifjan Kampı dahil olmak üzere ABD’nin bölgedeki askeri tesislerine 230 İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.
