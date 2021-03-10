Levent Nart: Türk sigorta sektörü büyüyen nadir sektörlerden biri olarak 82 milyar TL'ye ulaştı. Kendi şirketimiz de sektörün yüzde 40 üzerinde büyüyerek toplamda yüzde 31 büyümeye sahip oldu.

➤BES'te katılımcılar mukaveleler iptal etmedi. 7 milyon katılımcı 137 milyarlık fonu Türk finans sisteminin emrine sundu. Underwriting sistemi sektörde robot teknolojisiyle yeniden düzenleniyor. Drone'lar da fiziksel ziyaret olmaksızın sektörde yaygınlaşacak.

Levent Nart: Pandemi sonrası yeni ürünler piyasaya gelecek. İş durma konusunda sigorta sektörü sınıfta kaldı.

➤Siz istediğiniz kadar bir fabrikayı sigortalatmış olun, eğer çok uzun süreli iş durmasına konu oluyorsanız cironuzun yüzde 35'i sizi yok edebilir. Şu anki hiçbir sigorta fiziksel hasar olmadan iş durmasını kapsamıyor.

➤Gezi Olayları'nda idari otorite Taksim'e girilmesini yasaklamıştı. Oradaki otellerin iş durma sigortası var ama hiçbiri bir kuruş alamadı. Çünkü otellerde fiziksel bir hasar oluşmadı.

➤Fiziksel hasar oluşmadan teminatı veren iş durması risklerine ihtiyaç var. İş durması rizikoların ilk sırasında oturuyor. İkinci olarak siber riskler. Bu iki konu çok gelişecek. Bu dilemmayı ortadan kaldıracak parametrik sigortalar ortaya çıkıyor.

➤İşveren katkılı yan haklar sigortalarının, teminat mektupları yerine geçen kefalet sigortalarının çok gelişeceğini düşünüyoruz.

Levent Nart: 2021'de Türk sigorta sektörü büyümede 2020'yi geride bırakacak. Teknik karlılık artarken faizlerin yükselmesinin beraberinde getirdiği finansal karlılık da artmış vaziyette. 1 milyar TL'yi aşan karı olan sigorta şirketlerini görmeye başladık.