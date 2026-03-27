İskenderun’da sokak ortasında kolye gaspı: Şüpheli ilk suçunda yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalan şüpheli, görüntüler üzerinden yürütülen çalışma sonucu çalınan kolye ile birlikte yakalandı. Daha önce suç kaydı bulunmadığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. 

24 Mart’ta Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Z.K.’nin boynundaki altın kolye, T.Y. tarafından koparılarak çalındı. Şüphelinin olay sonrası kaçtığı anlar, bölgede seyir halindeki bir vatandaşın araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerinden çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı, 25 Mart’ta çalınan kolye ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemede, şüphelinin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Komisyonda yeni paket: Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyorKomisyonda yeni paket: Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyorGündem
Toplu taşımada ücretsiz kullanım uzadı: Kimler faydalanacak?Toplu taşımada ücretsiz kullanım uzadı: Kimler faydalanacak?Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre düştü: 24 ölü
Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre düştü: 24 ölü
Türk tankerine saldırı anı telsiz konuşmasına yansıdı
Türk tankerine saldırı anı telsiz konuşmasına yansıdı
Kübra Karaaslan'ın Osmangazi Köprüsü'nden atladığı ortaya çıktı
Kübra Karaaslan'ın Osmangazi Köprüsü'nden atladığı ortaya çıktı
Sosyal medyada gündem olan vatandaş yangında hayatını kaybetti
Sosyal medyada gündem olan vatandaş hayatını kaybetti
Fotokapanlar ortaya çıkardı: Erzincan-Tunceli hattında yaban hayatı...
Fotokapanlar ortaya çıkardı: Erzincan-Tunceli hattında yaban hayatı...
15 TL verdi, karşılığında servet çıktı! Hayatı değişti, telefonları susmuyor
15 TL verdi, karşılığında servet çıktı! Hayatı değişti, telefonları susmuyor
Altın düştü, kuyumcular isyan etti: Gram kalmadı, vallahi billahi yok
Altın düştü, kuyumcular isyan etti: Vallahi billahi yok
Sağanak sonrası çamura dönen Balıklıgöl temizlendi
Sağanak sonrası çamura dönen Balıklıgöl temizlendi
Roma’dan kalan şifa hamamı yok oluyor: Tarihi yapı kaderine terk edildi
Roma’dan kalan şifa hamamı yok oluyor: Tarihi yapı kaderine terk edildi
Bayram sonrası İstanbul’da trafik kilitlendi
Bayram sonrası İstanbul’da trafik kilitlendi
Son dakika... İstanbul Fatih'te bina çöktü: Kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son dakika... İstanbul Fatih'te bina çöktü: Kurtarma çalışmaları devam ediyor
İstanbul'da sis etkili: Boğaz ve köprüler gözden kayboldu
İstanbul'da sis etkili: Boğaz ve köprüler gözden kayboldu