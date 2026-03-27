İskenderun’da sokak ortasında kolye gaspı: Şüpheli ilk suçunda yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalan şüpheli, görüntüler üzerinden yürütülen çalışma sonucu çalınan kolye ile birlikte yakalandı. Daha önce suç kaydı bulunmadığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
24 Mart’ta Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Z.K.’nin boynundaki altın kolye, T.Y. tarafından koparılarak çalındı. Şüphelinin olay sonrası kaçtığı anlar, bölgede seyir halindeki bir vatandaşın araç içi kamerasına yansıdı.
Görüntüler üzerinden çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı, 25 Mart’ta çalınan kolye ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemede, şüphelinin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.