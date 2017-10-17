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İspanya'da F18 savaş uçağı düştü

Madrid yakınlarındaki Torrejon de Ardoz hava üssü yakınlarında F-18 savaş uçağının düştüğü, pilotun öldüğü açıklandı.
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