Isparta’da 50 bin ton elma depolarda kaldı: Bir ay içinde tüketilmeli
Isparta’da geçen sezondan kalan yaklaşık 50 bin ton elma, değerinde satılamadığı için soğuk hava depolarında bekliyor. Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Selçuk, ürünlerin bir ay içinde tüketilmemesi halinde meyve suyuna gönderileceğini belirterek okullar, askeriyeler ve yemekhaneler için çağrıda bulundu
