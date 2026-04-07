İsrail Konsolosluğu önünde çatışmada saldırganların kiraladığı araçta inceleme başladı
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan silahlı saldırının ardından güvenlik güçleri soruşturmayı derinleştirdi. Polisle çatışan 3 saldırgandan 1'i etkisiz hale getirilirken, 2 kişi yaralı yakalandı; olayda 2 polis de yaralandı. Şüphelilerin İzmit'ten kiraladıkları belirlenen beyaz otomobil incelemeye alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının detaylarına ilişkin çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA