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İstanbul Beyoğlu’nda patlama: Bina kısmen çöktü, arama çalışması yapılıyor

İstanbul Beyoğlu’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

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Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi. Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki bir binadan henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyuldu.

Ardından bina kısmen çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bir binada meydana gelen çökme sonucunda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."

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