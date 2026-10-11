İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kamerada

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan aldığı yükle İtalya'nın Monopoli Limanı'na gitmek üzere seyreden Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan "IVYAN" isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde tehlike yaşadı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya doğru sürüklenen tanker, sahile ve tarihi yalıların bulunduğu kıyı şeridine tehlikeli derecede yaklaştı. Kanlıca Vapur İskelesi'nin ve kıyıdaki yalıların yakınlarına kadar sürüklenen tankerin karaya oturma ya da kıyıdaki yapılara çarpma tehlikesi yaşadığı belirtildi.

Mürettebatın demir atmasıyla durabilen geminin kıyıya çarpması önlenirken, o anların görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tankerin kıyıya doğru sürüklendiği, bu sırada da uzun uzun düdük çaldığı görülüyor. Öte yandan üzerlerine doğru gelen gemiyi meraklı gözlerle izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.