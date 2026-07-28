Google Haberler

İstanbul Boğazı'nda sörf yaparken fırtınaya yakalandılar

Su sporları eğitmeni ve kulüp işletmecisi milli sporcu Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yaptı. Yağmur ve sert rüzgara yakalanan Beğeç, "Bir tarafta Boğaz'ın hırçın rüzgarı ve dalgaları, diğer tarafta suyun yaklaşık 50 santimetre üzerinde ilerliyorsunuz. Gerçekten insanın yaşadığını hissettiği anlardan biri. İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz" dedi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, milli sporcu Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi fırtınanın tam ortasında suya açıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yapan sporcular, yağmur ve sert rüzgara rağmen Boğaz'ın dalgaları üzerinde adeta uçarcasına ilerledi.

İstanbul Boğazı'nın en güçlü akıntılarının ve rüzgarının hissedildiği noktalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gerçekleştirilen etkinlik, hem sporcuların tecrübesini hem de elektrikli sörfün zorlu hava koşullarındaki performansını gözler önüne serdi. Tüm güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen sörfte yağmur, sert rüzgar ve dalgalar görsel bir şölen oluştururken, sporcular ise Boğaz'ın zorlu şartlarında kontrollü şekilde ilerlemeyi başardı.

"İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz"

Aynı zamanda su sporları eğitmeni ve kulüp işletmecisi olan Oğuz Kaan Beğeç, yaşadığı deneyimi anlatarak, "Milli sporcuyum, aynı zamanda su sporları eğitmeniyim ve bir kulüp işletiyorum. Günün sonunda işim de hayatım da suyun içinde geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da etkili olan fırtına sırasında tüm güvenlik hazırlıklarımızı tamamlayarak suya çıktık. Yaklaşık 4-5 yıldır elektrikli sörf kullanıyorum ve Boğaz'da yaz kış birçok kez sürüş yaptım ancak bu kadar sert hava şartlarında dalga ve akıntının tam ortasında süzülmek benim için de ilk kez yaşadığım bambaşka bir deneyim oldu. Bir tarafta Boğaz'ın hırçın rüzgarı ve dalgaları, diğer tarafta suyun yaklaşık 50 santimetre üzerinde ilerliyorsunuz. Gerçekten insanın yaşadığını hissettiği anlardan biri. İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz. Kulübümüzde e-foil, SUP, kano ve jetsurf branşlarında sıfırdan başlayanlara birebir eğitim veriyoruz. Bu hissi yaşamak isteyen herkesi güvenli bir şekilde suyun üzerinde uçma deneyimiyle tanıştırıyoruz" dedi.

Sıcaklıklar artıyor, birçok ilde 40 dereceyi aşacakSıcaklıklar artıyor, birçok ilde 40 dereceyi aşacakGündem
Okullarda yeni dönem: Yönetmelik baştan sona yenilendiOkullarda yeni dönem: Yönetmelik baştan sona yenilendiEğitim
Üç hafta önce uyarılmıştı: 900 bin müşterinin verisine erişildiÜç hafta önce uyarılmıştı: 900 bin müşterinin verisine erişildiEkonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Filenin Sultanları havalimanında törenle karşılandı
Filenin Sultanları havalimanında törenle karşılandı
Düğünde yaktığı meşale yüzüne patladı
Düğünde yaktığı meşale yüzüne patladı
Cide'deki selin geliş anı kameraya yansıdı
Cide'deki selin geliş anı kameraya yansıdı
Yılanlar bir evin kabusu oldu: Adım atarken bile korkuyoruz
Yılanlar bir evin kabusu oldu: Adım atarken bile korkuyoruz
Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı
Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı
F-16'lar Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi
F-16'lar Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Halk plajında korkutan anlar: Patlamamış askeri mühimmat bulundu
Halk plajında korkutan anlar: Patlamamış askeri mühimmat bulundu
GoTürkiye'nin Formula 1 tanıtım filmi 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı
GoTürkiye'nin Formula 1 tanıtım filmi 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı
Heybeliada'da fırtına paniği: Yüzen platform denize sürüklendi
Heybeliada'da korku dolu an: Yüzen platform denize sürüklendi
Pazardaki açığı görüp, üretime başladı: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Pazardaki açığı görüp, üretime başladı: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Trump, ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı
Trump, ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı