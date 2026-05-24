İstanbul çıkışında yoğunluk: Trafik zaman zaman duruyor
Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler, özellikle Bolu, Sakarya, Düzce ve Kocaeli kesimlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara yönünde bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, hasarlı kazalar ve araç arızaları ulaşımı yavaşlattı. İstanbul yönünde ise ulaşımın normal akışında devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA