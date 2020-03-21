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İstanbul Havalimanı'na gelenler ateşleri ölçülerek içeri alınıyor

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu ve çalışanlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek içeriye alınmaya başlandı.
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