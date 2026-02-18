Google Haberler

İstanbul Havalimanı’nda 20 Afrika Gri Papağanı ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Libya'dan İstanbul'a gelen uçaktan inen yabancı uyruklu iki yolcunun bavullarında 20 Afrika gri papağanının ele geçirildiğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Libya’dan İstanbul’a gelen iki yolcunun bavullarında CITES Ek-1 listesinde yer alan 20 Afrika gri papağanının ele geçirildiğini açıkladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktan inen yabancı uyruklu iki yolcunun bavullarında arama yapıldığı belirtilen paylaşımda, aramalarda 20 Afrika gri papağanının ele geçirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) Ek-1 listesinde yer alan bu türün gerekli belgelerinin bulunmadığına işaret edilerek, "Papağanlar, gümrük muhafaza personellerince el konularak ekiplerimize teslim edildi. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika gri papağanları koruma altına alınırken şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
