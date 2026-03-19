İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Ek seferler devrede
Ramazan Bayramı öncesi İstanbul Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu dikkat çekti. Memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar terminalde kalabalık oluştururken, Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok havayolu şirketi artan talebi karşılamak için ek seferler düzenledi. İGA ekipleri ise yoğunluk nedeniyle aksama yaşanmaması için sahada kapsamlı önlemler aldı. Yolcular bayram heyecanını yaşarken, havalimanında hareketlilik gün boyu sürdü.
