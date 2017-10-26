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Erdoğan: İstanbul-Semerkant tarifeli seferleri 2018’de başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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