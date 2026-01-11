İstanbul Sultangazi'de ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur, su baskınlarına yol açtı. Cebeci ve İsmetpaşa mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Cebeci Mahallesi'nde bir tekstil atölyesini dolduran yağmur suyu nedeniyle makineler ve ürünler zarar görürken, çalışanlar suyu kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İsmetpaşa Mahallesi'nde ise apartman bodrumunda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA