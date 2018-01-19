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İstanbul Valisi: Sorumlu varsa karşılığını görür

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddialarına yanıt verdi. Karara itiraz edilebileceğini söyleyen Şahin, "Sorumlu varsa bunun karşılığını görür" dedi.
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