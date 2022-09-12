İstanbul'da AVM’de silahlı çatışma: 6 yaralı

Sarıyer’de bulunan bir AVM’de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda 6 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışmada müşterilerin panik anları

Silahlı çatışmada AVM müşterileri büyük panik yaşadı. Panik anlarını çeken vatandaş ise hiçbir şey olmuyormuş gibi meyve suyunu içmeye devam etti.



Görüntülerde kafenin içinde bir grubun aralarında sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesiyle 2 kişinin silahlarını çekip sağa sola ateş ettiği görüldü. Silahların çekildiğini gören vatandaşların, panik içinde sağa sola ve masaların altına girdiği anlar görüntülere yansıdı.

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan açıklama

Sarıyer Kaymakamlığı, çatışmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaralılardan 1’inin Türk vatandaşı, 5’inin de yabancı uyruklu şahıs olduğunu açıkladı.



Sarıyer Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizdeki bir AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmıştır. Meydana gelen olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.