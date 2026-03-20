Google Haberler

İstanbul’da bayram rahatlığı: Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde megakentte alışılmış trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı. Sabah saatlerinde İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 8’e kadar gerilerken, ana arterlerde araçlar rahatlıkla ilerledi.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da trafik adeta sıfır noktasına geldi. Normal günlerde yoğunluğun neredeyse gün boyu sürdüğü kentte, bayram sabahı yolların boş kalması dikkat çekti.

Özellikle kentin en işlek güzergâhlarından biri olan Cevizlibağ E-5’te araçların rahatlıkla ilerlediği gözlemlendi. Sürücüler, uzun süredir alışık olunmayan bir şekilde kesintisiz ve akıcı bir trafikle karşılaştı.

Yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre ise saat 08.30 itibarıyla şehir genelindeki trafik yoğunluğu yalnızca yüzde 8 olarak ölçüldü. Bu oran, İstanbul’da bayram tatillerinde yaşanan en düşük yoğunluk seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

Bayram tatili nedeniyle şehir dışına çıkanların etkisiyle İstanbul’da trafik yükü önemli ölçüde azalırken, kentte kalan vatandaşlar güne sakin ve huzurlu bir ulaşım ortamında başladı.

