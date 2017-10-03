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İstanbul'da iki katlı halk otobüsü devrildi

İstanbul'da Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi. Yaralıların da bulunduğu kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
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