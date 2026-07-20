İstanbul'da iri çekirge paniği! Birçok ilçede görüldü
İstanbul'un Sultangazi, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere birçok ilçesinde görülen iri çekirgeler vatandaşları tedirgin etti. Balkonlara, pencerelere, apartman girişlerine ve bahçelere kadar ulaşan çekirgeler cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşlar böcekleri zarar vermeden dışarı çıkarmaya çalışırken, kedilerin çekirgeleri yakalamaya çalıştığı anlar da sosyal medyada ilgi gördü.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA