İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla devam ediyor. Ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlenmiyor.

Avrupa Yakası'nda ise kar yağışı, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde zaman zaman etkisini artırıyor. Evlerin çatıları ve yol kenarındaki yeşil alanların beyaz örtüyle kaplandığı Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt bölgelerinde de yağış etkisini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayollarına bağlı ekipler tarafından buzlanma riskine karşı yollarda tuzlama işlemi yapılıyor.

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yolları ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlenmiyor. Silivri'nin yüksek kesimlerde yoğun şekilde görülen kar yağışı, ilçe merkezinde aralıklarla etkili oluyor.

Gün içinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ne giden yolun karla kaplanması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun kar nedeniyle yolda kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, trafik de durma noktasına geldi.

Öte yandan, Bağcılar'da aralarında İETT araçlarının da bulunduğu taşıtların, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise Pendik'te tipi şeklinde görülen kar yağışı nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Bölgede yoğun yağışın etkisiyle araçlar da ilerleyemedi. Vatandaşların Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolu yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Sultanbeyli'de ara sokaklarda seyreden araçlar, yolların karla kaplanması ve buzlanmanın da etkisiyle zorluk yaşadı.