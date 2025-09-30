Google Haberler

İstanbul'da korkunç saldırı! Kadını tek yumrukla yere serdi

İstanbul Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadın ile kendisini uyaran müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından erkek müşteri, kadına yumruk attı. Kadının kulak zarı patlarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüpheli şahsı kısa sürede yakaladı.

İddiaya göre, alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriyi, aynı marketteki erkek müşteri köpeğini dışarı çıkarması yönünde uyardı. Uyarı üzerine iki müşteri arasında kısa süreli bir tartışma başladı. Sözlü atışmanın şiddeti artarken, erkek müşteri kadına yumruk attı.

Kadının kulak zarı patladı

Market çalışanlarının ve diğer müşterilerin araya girmesiyle şahıs, olay yerinden ayrıldı. Kulak bölgesine isabet edilen yumrukla sarsılan kadın müşteri dengesini kaybetti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının kulak zarının patladığı öğrenildi.

Olayın ardından darbedilen kadın, şahıs hakkında şikayette bulundu. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli yakalandı

Şüpheli şahsın Muhammed A. olduğunu belirlenirken, kısa sürede adresinde gözaltına alınan Muhammed A.’nın (58) bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Sorgusu devam eden şüpheli, yarın ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
