İstanbul'da korkutan patlama: 5 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'daki bir iş yerinde tüpler patladı, feci olayda 5 kişi yaralandı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Rami Kışla Caddesi'ndeki Topçular İş Merkezi'nde metal döküm yapılan bir iş yerinde bulunan tüpler art arda patladı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı.
Patlama yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.