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İstanbul'da kumaş deposunda yangın çıktı

Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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