İstanbul'da piton alarmı: 42 yılan aynı evden çıktı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü İstanbul Çatalca'daki bir evde tutulan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king türü olmak üzere 42 yılanı koruma altına aldı

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte adreste denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Bu kapsamda 42 yılana el konulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."