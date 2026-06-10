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İstanbul'da piton alarmı: 42 yılan aynı evden çıktı

Aldıkları ihbar üzerine İstanbul Çatalca'daki bir eve denetime giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibi, 18'i piton, 21'i Mısır ve 3'ü king türü olmak üzere 42 yılanla karşılaştı. Yılanlara el konulurken, yılanların sahibine para cezası uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü İstanbul Çatalca'daki bir evde tutulan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king türü olmak üzere 42 yılanı koruma altına aldı

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte adreste denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Bu kapsamda 42 yılana el konulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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