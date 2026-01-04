Google Haberler

İstanbul'da rüzgarda köprüde zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, özellikle köprü geçişlerinde motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosikletlilerin yardımına bu kez metrobüs şoförleri yetişti. İETT'ye bağlı metrobüslerin yavaşlayarak motosikletlere siper olduğu anlar araç içi güvenlik kameralarına yansıdı. Metrobüslerin korumasında köprüyü geçen sürücüler, kornaya basarak şoförlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
