İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Araçlar yolda kaldı, trafik kilitlendi
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, çok sayıda araç ve motosiklet ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, yağışın etkisi aralıklarla devam etti.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA