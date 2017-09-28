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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Başta Sarıyer olmak üzere bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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