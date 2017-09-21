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İstanbul'da sağanak yağış başladı

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini yağışa bıraktı.
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