Google Haberler

İstanbul'da sahte fatura operasyonu: 10 lüks araca el konuldu!

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, sahte faturalarla değerleri düşük gösterilen 10 lüks aracı ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yürütülen incelemelerde araçların gerçek değerlerinin gizlendiği belirlendi. "Türkiye Yüzyılı–Ticaretin Yüzyılı" vizyonu kapsamında yapılan operasyonla 288 milyon lira değerinde araca el konulurken, 46 milyon liralık kamu zararı önlendi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Ağızlıksız gezdirilen Rottweiler dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Ağızlıksız gezdirilen Rottweiler dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sosyal medyada "incinmişsin" videosuyla tanınan Hasan Yılmaz hayatını kaybetti
Sosyal medyada "incinmişsin" videosuyla tanınan Hasan Yılmaz hayatını kaybetti
“Adana’da sıradan bir gün” şakası tehlikeli bitti: Oyuncak silahla polise yakalandılar
“Adana’da sıradan bir gün” şakası tehlikeli bitti: Oyuncak silahla polise yakalandılar
Yılbaşı uğurunun sembolü “Kokina” için zorlu mesai başladı
Yılbaşı uğurunun sembolü “Kokina” için zorlu mesai başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Borsalar Federasyonu’na küresel adalet vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Borsalar Federasyonu’na küresel adalet vurgusu
Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin vurulma anı güvenlik kamerasında
Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin vurulma anı güvenlik kamerasında
Köyden kente göçü tersine çevirdi: Kumdere’nin rulo çim başarısı
Köyden kente göçü tersine çevirdi
Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi
Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi
Kanlı otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek çok farklı çıktı
Kanlı otomobil polisi alarma geçirdi! Gerçek çok farklı çıktı
Kerkenes kazıları Anadolu'daki Türk tarihini 2 bin 600 yıl öncesine taşıdı
Anadolu'daki Türk tarihini 2 bin 600 yıl öncesine taşıyan kazı
Denizlerde yeni dönem: MARLİN mayın harbi görevinde
Denizlerde yeni dönem: MARLİN mayın harbi görevinde
Üniversite atıklardan 1,5 milyon lira kazandı
Üniversite atıklardan 1,5 milyon lira kazandı