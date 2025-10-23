İstanbul'da sahte fatura operasyonu: 10 lüks araca el konuldu!
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, sahte faturalarla değerleri düşük gösterilen 10 lüks aracı ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yürütülen incelemelerde araçların gerçek değerlerinin gizlendiği belirlendi. "Türkiye Yüzyılı–Ticaretin Yüzyılı" vizyonu kapsamında yapılan operasyonla 288 milyon lira değerinde araca el konulurken, 46 milyon liralık kamu zararı önlendi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA