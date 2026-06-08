İstanbul'da suç örgütlerine darbe: 15 olayın şüphelileri yakalandı
İstanbul'da mayıs ayı boyunca yaşanan 15 ayrı asayiş olayına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yeri kurşunlama başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, operasyonlarda silah, mühimmat ve motosikletler ele geçirildi.
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