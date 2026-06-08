Google Haberler

İstanbul'da suç örgütlerine darbe: 15 olayın şüphelileri yakalandı

İstanbul'da mayıs ayı boyunca yaşanan 15 ayrı asayiş olayına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yeri kurşunlama başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, operasyonlarda silah, mühimmat ve motosikletler ele geçirildi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Popüler Videolar
Video Haberler
12 metrekarelik atölyeden dünyaya ihracat: Gaziantepli usta mesleğini yaşatıyor
12 metrekarelik atölyeden dünyaya ihracat
Avrasya Tüneli'nde kaza sonrası su baskını
Avrasya Tüneli'nde kaza sonrası su baskını
Türk Yıldızları'ndan Gençlik ve Havacılık Festivali'nde gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan Gençlik ve Havacılık Festivali'nde gösteri uçuşu
Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı
39 ilde DEAŞ operasyonu: 361 şüpheli yakalandı
39 ilde DEAŞ operasyonu: 361 şüpheli yakalandı
ABD'den Hint Okyanusu'nda tanker baskını: Yaptırım listesindeki gemiye operasyon
ABD'den Hint Okyanusu'nda tanker baskını
Meksika’da LPG faciası: 4 tanker patladı, 2 bin kişi tahliye edildi
Meksika’da LPG faciası: 4 tanker patladı, 2 bin kişi tahliye edildi
Engin Polat'ın kuzeni Can Polat son yolculuğuna uğurlandı
Engin Polat'ın kuzeni Can Polat son yolculuğuna uğurlandı
Kuveyt Havalimanı'na yapılan drone saldırısı kameraya yansıdı
Kuveyt Havalimanı'na yapılan drone saldırısı kameraya yansıdı
6 yıl sonra sahnede: Şebnem Ferah'tan duygusal dönüş
Şebnem Ferah'tan 6 yıl sonra ilk konser
50 milyon TL'lik 4 araç çıkan yangında kül oldu
50 milyon TL'lik 4 araç çıkan yangında kül oldu