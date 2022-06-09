İstanbul'da yakıt alıp ücretini ödemeden kaçan iki kişi yakalandı

Emniyetten yapılan açıklamada 24 Mayıs'ta Eyüpsultan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alan bir kişinin ödeme yapmadan kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını tespit etti.

İki aydır park halinde ve arızalı olduğu belirlenen bir araca ait plakanın çalınarak hırsızlıkta kullanılan otomobile takıldığı ortaya çıktı. Şüpheliler S.Ö. ile N.Y. aynı gün Sultanbeyli'de yakalandı.

Şüphelilerden S.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen N.Y. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.