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İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 52'ye düştü

Kurak geçen sonbahar nedeniyle İstanbul'daki barajlarda doluluk yüzde 52’ye düştü.
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