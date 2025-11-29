İstanbul'u gezen Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ne hayran kaldı!

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye temasları kapsamında Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olarak bilinen Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy eşlik etti!

Ziyarette Papa’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ve cami görevlileri eşlik etti.

Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo’ya caminin tarihine ve mimarisine dair bilgiler aktardı.

"Mihrabı duyunca etkilendiğini düşünüyorum"

Papa’nın yapıdan oldukça etkilendiğini düşündüğünü belirten Tunca, “Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa 14. Leo, ilk bu camiye gelmiş. Papa olmadan önce bazı camileri gördüğünü söyledi. Ama Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Biz de bundan onur duyduk. Biz elimizden geleni yaptık. Mihraptan bahsettim. Biliyorsunuz. Mihrap Meryem annemizin kaldığı odanın ismi. Onu duyunca etkilendiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.