İstanbul'un köklü üniversitesinde korkutan yangın

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Öğrencilerin kullandığı konteyner alanında çıkan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası hasar gören konteynerin son durumu ise drone ile kaydedildi.

İstanbul Güngören’deki Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde yangın çıktı. Öğrenci kulüplerine ait konteynerde bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler kısa sürede paniğe yol açtı.

Öğrenciler kendini dışarı attı

Konteynerde bulunan öğrenciler ve veliler hızla dışarı çıktı. Göğe yükselen koyu dumanlar çevredeki ilçelerden dahi görüldü. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Zarar gören yapının son görüntüleri havadan kaydedilirken, yoğun duman anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
