  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. İşte İstanbul'un yeni metrobüsleri

İşte İstanbul'un yeni metrobüsleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosunun yenilenmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Otokar ve Akia firma temsilcileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, araçların ortalama kilometrelerinin 1 milyon 150 bin olduğunu belirterek, metrobüs filosunun yenilenmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, daha kaliteli ulaşım amacıyla geçen yıl İBB Meclisinden geçen 90 milyon euro tutarındaki borçlanma yetkisi ile UKOME'de reddedilen 5 bin yeni taksi plakası için onay beklediklerini kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu, otobüs arızaları sonrası gündeme gelen İETT araçlarının bakım ihalesiyle ilgili iddiaları ise "kuru gürültü" olarak niteledi.

İstanbul’a 100 yeni metrobüs alımı için imzalar atıldıİstanbul’a 100 yeni metrobüs alımı için imzalar atıldıGündem
Diğer Videolar
Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
Ali Koç'tan Avrupa'ya göçmen tepkisi
Floridalılar havuz keyfini 'Türk tuzu'yla sürüyor
Etiketlerdeki fahiş fiyatlar nasıl düşürülecek? Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım anlattı
Akşener'den ittifak sorusuna yanıt
Parasını alamayan işçi, kamyonları parçaladı: Çelikler, iddiaları reddetti
Gözyaşları içinde devir teslim
350 tekstil ihracatçısı İstanbul'da buluştu