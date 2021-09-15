İşte İstanbul'un yeni metrobüsleri

Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Otokar ve Akia firma temsilcileri, belediye bürokratları ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, araçların ortalama kilometrelerinin 1 milyon 150 bin olduğunu belirterek, metrobüs filosunun yenilenmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, daha kaliteli ulaşım amacıyla geçen yıl İBB Meclisinden geçen 90 milyon euro tutarındaki borçlanma yetkisi ile UKOME'de reddedilen 5 bin yeni taksi plakası için onay beklediklerini kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu, otobüs arızaları sonrası gündeme gelen İETT araçlarının bakım ihalesiyle ilgili iddiaları ise "kuru gürültü" olarak niteledi.