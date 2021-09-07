İşte OVP'ye göre dolar/TL beklentileri... Prof. Dr. Burak Arzova yorumluyor

Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu. 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Programda bu yılın sonunda enflasyon yüzde 16.2 ile Merkez Bankası'nın yüzde 14,1 olan tahmininin üzerinde yer alırken, 2022’de yüzde 9.8, 2023’te yüzde 8 ve 2024’te yüzde 7.6 olarak öngörüldü.

Büyüme tahmini 2021'de yüzde 9, 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5,5 olarak yer aldı.

İşsizliğin bu yıl yüzde 12,6 olması beklenirken, 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 11,4'e ve 2024'te yüzde 10,9’a gerilemesi planlandı. Orta Vadeli Program’da ortalama dolar/TL beklentileri de şekillendi. GSYH verilerinden yapılan hesaplamalara göre; bu yılın ortalama dolar kuru 8,30 TL. Dolar/TL 2022'de ortalama 9,27 TL, 2023'te ise 9,77 TL, 2024'te 10,27 TL olacak.

Prof. Dr. Arzova şunları söyledi;

Daha önceki OVP'ler açıklanacağı zaman birçok kişinin davet edildiği toplantılar yapılırdı. Dün akşam ise sessizce açıklandı. En çarpıcı yönü bu..

"TEK HANELİ ENFLASYON ZOR"

Merkez Bankası'nın 1.5 ay önce revize ettiği enflasyon hedefi, OVP'de açıklanan enflasyon hedefinin altında kaldı. Bu nedenle Merkez Bankası'nın hedef çöp oldu.Bu senenin enflasyonu 17.5-18 civarında gelebilir. 2022 yılında tek haneli bir enflasyon öngöremiyorum. 2022'den itibaren seçim ekonomisi başlayacağı için sıkı para politikasının devam edeceğini de düşünmüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken husus, daha önceki OVP'lerde 3 yılın sonundaki enflasyon hedefi yüzde 5 olurdu. Ütopik bir hedefti zaten.Bu sefer 7.6 olarak güncellenmiş, bana sorarsanız bunu tutturmak da zor.

"KREDİ GENİŞLEMESİ YAPMAMIZ GEREKEBİLİR"

Bu yıl büyüme hedefini tutturmamız olası. Benim öngörüm büyümemiz çift hanelere ulaşabilir.Türkiye 3-4 çeyrektir yatırımla büyüyor fakat önümüzdeki dönemde bunun devam etmesi için kredi genişlemesi yapmamız gerekebilir. Bu durumda enflasyon hedefi nasıl tutacak...

"HEDEFİ TUTTURSAK BİLE, 2013'ÜN ALTINDA KALIYORUZ"

Türkiye'nin ekonomisinin en yüksek olduğu yıl 2013'tü. Kişi başına düşen milli gelir 12.500 dolar civarındaydı. 3 yıllık OVP hedeflerimizi tutturmamız halinde bile, 2013'ün altında kalıyoruz. Bu nedenle büyümeyi vatandaşlar hissedemiyor.

“MALİYET ENFLASYONU YARATABİLİR”

Bu yılın kuru ile önümüzdeki yılın kur beklentisi arasında yaklaşık 1 liralı bir fark var. Bu Türk lirası için negatif bir getiriyi vadediyor. Bunun maliyet enflasyonu olarak bir geçişkenliğinin olma ihtimali kuvvetli.