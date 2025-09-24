İşten çıkarılan kadın "Gerekçen bu olsun" diyerek şefinin üzerine kaynar su döktü: O anları saniye saniye kaydetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şantiyede yaşanan olay büyük şok yarattı. Edinilen bilgilere göre, işten çıkarıldığını öne süren bir kadın, şantiye şefiyle görüşmeye gitti.

“Gerekçen bu olsun”

Kadın, işten çıkarılma sebebini sorduğunda şantiye şefi “işvereniniz ile görüşün” yanıtını verdi. Bunun üzerine sinirlenen kadın, yanında getirdiği kaynar suyu şantiye şefinin üzerine döktü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, “Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur? Gerekçen bu olsun, şimdi git gerekçeni göster” diyerek odadan ayrıldı.

Ayrıca o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan kadının görüntüleri paylaşırken emojiler kullanarak "Hak yemem. Hakkımı da yedirmem. Adamı yakarım" dediği görüldü.

Şantiye şefi hastanede

Kaynar suyun üzerine döküldüğü şantiye şefi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kadın gözaltında

Saldırıyı gerçekleştiren kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen kadının cep telefonu görüntülerine de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.