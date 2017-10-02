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İsveç'te yılın mağazası ödülünü Türk marketi kazandı

İsveç'te, Türk girişimci Muhuttin Taylı'nın sahibi olduğu süpermarket yılın marketi seçildi.
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