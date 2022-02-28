İtalya'ya gidemeyen Rus uçağı İstanbul'a indi
Avrupa Birliğinin (AB) Rus uçaklarına hava sahasına kapatması kararı kapsamında Yunanistan'ın geçişine izin vermediği Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Moskova-Verona seferini yapan uçağı, yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na indi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Başkent Moskova'dan İtalya'nın Verona kentine hareket eden Aeroflot uçağının, AB'nin Rus uçaklarına hava sahasına kapatma kararı nedeniyle Yunanistan hava sahasına girmesine izin verilmedi.
Bir süre havada tur atan uçak, gerekli izinlerin alınmasının ardından İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanına iniş yapan uçağın yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla Moskova'ya hareket edeceği öğrenildi.
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