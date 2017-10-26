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İyi Parti Anıtkabir'de

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Genel İdare Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşener Anıtkabir özel defterine, "İyi bir Türkiye'yi gerçekleştirmek için yola çıktık" yazdı.
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