İzin çıkan besilik hayvan ithalatında kategoriler

Besilik sığır ithalatına izin



Tarım Dünyası’nda Ali Ekber Yıldırım bu hafta son haftalarda yaşanan aşırı soğuk ve don olaylarından zarar gören çiftçileri gündeme taşıdı. Mart ayında yağış olmazsa buğday üretiminin etkileneceğini aktaran Yıldırım, 8 Mart’ta yeniden izin verilen besilik hayvan ithalatında da başvuru tarihlerini ve kategorileri açıkladı. Yıldırım’ın öne çıkan görüşleri şu şekilde:

➤Ocak sonu şubat başı aşırı soğuk oldu. Birçok yerde don oldu. Bu havalar çiftçiler için bir kabusa dönmüş vaziyette. 10 gün içinde 4 mevsim birden yaşanıyor. Bitkilere ciddi zarar veriyor.

➤Mart yağışları bekleniyor. Bu ay yağış olmazsa önümüzdeki dönem buğday üretiminde ciddi düşüş olabilir.

➤Bursa'da en son 1980'lerde ciddi bir don felaketi yaşandı. Bu sene zeytin yüzde 25-30 oranında dondu.

➤Bursa, Türkiye zeytin üretiminin yüzde 13'ünü karşılıyor. 4 binden fazla çiftçinin ürünü zarar gördü.

➤15 Aralık-15 Mart arası normalde fındık ağaçlarında döllenme olurdu. Bu yıl erken başladı, dişi püsküller çabuk donduğu için bu döllenme gerçekleşmedi.

➤Alaşehir'de Sultaniye üzümü yetiştiriliyor. Orada da yer yer soğuktan etkilenme var. Bunların hepsi verimliliğin azalması ve fiyatların yükseleceği anlamına geliyor.

➤Tarım teknolojilerin yaygınlaşması için Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların çiftçilerle daha iç içe gerçekleştirilmesi gerekiyor.

➤Türkiye'de 2007-2008'de kuraklık yaşandı. Yem hammadde fiyatları yüzde 100 arttı. Süt fiyatları da düşünce 1 milyondan fazla inek kesimi yapılmak zorunda kaldı. Bu et fiyatlarına da yansıdı. Et fiyatları artınca hayvan ithalatı başladı.

➤Son dönemde hayvan ithalatı çok fazla yapıldı. Depolarda et birikti. 2020'de ithalat kısıldı. Kasımdan beri damızlık hayvan ithal ediliyordu ama besilik hayvan ithalatına izin verilmiyordu.

➤Hayvancılık Genel Müdürlüğü tekrar besilik hayvan ithalatına kapıları açtı. Ahır kapasitesi 500-5000 baş olanlar bunun yüzde 20'si kadar ithal edebilecek.

➤Hayvan kapasitesi 5001 ve üzeri olanlar kapasitenin yüzde 15'i oranında ithalat yapabilecek.

➤Kapasitesi 500'ün altında olanlar tek başına hayvan ithal edemeyecek. Bakanlık tarafından izin verilen örgütler üzerinden ithalat yapacak.

➤Nisan döneminde ithalat yapılacak. 8 Mart-31 Mart arası başvuruların yapılması gerekiyor. Haziran dönemi için 1-31 Mayıs arası; Ağustos için 1-31 Temmuz tarihleri arasında başvuruların yapılması gerekiyor.

➤Bakanlık yetkilileriyle görüştüm. Ağustostan sonra ithalatın olmayacağını, 1 Ocak 2022 itibariyle de ithalatın tamamen duracağını söylediler.

➤Besiciler et fiyatlarının düşük olmasından şikayetçi.

➤Yerli hayvan alıp beslemek yerine ağırlığı daha fazla ithal hayvan besleniyor. İçerideki besici büyük sıkıntılar yaşayarak bu işi bırakıyor. İçerideki hayvan sayısını artıramazsanız ithalat yapmak zorunda kalıyorsunuz.

➤Et fiyatları yükselmesin diye hükümet bugünden önlemini aldığını düşünüyor. İşin özü; üretimi desteklemez, ıslah yapmaz, kendi hayvan ırklarınızı geliştirmez, ithal ettiğiniz damızlıklardan hayvan üretmezseniz ithalat yapmak zorunda kalırsınız.