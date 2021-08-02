İzmir'de çıkan orman yangını korkuttu

Atatürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu yolu üzerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1 helikopter ve 8 arazözle söndürüldü. Yangının söndürülmesine vatandaşlar da destek verdi. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının sabotaj sonucu çıkarıldığı iddia edilirken görgü tanığı olduğu kaydedilen bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bölgeye ait görüntüleri, "Yangın söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak şüpheli kişi ya da kişilerle ilgili takibat başladı." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.