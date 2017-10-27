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İzmir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki polislerden 2'si yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.
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